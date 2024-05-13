Эндокринолог Смирнова составила антираковое меню с важным элементом

МОСКВА, 13 мая, ФедералПресс. Фолиевая кислота необходима человеку для здорового развития. Восполнить дефицит важнейшего витамина поможет правильный подбор ежедневного рациона, рассказала эндокринолог Галина Смирнова.
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