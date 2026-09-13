Наследный принц Абу-Даби подтвердил президенту РФ Владимиру Путину готовность Объединенных Арабских Эмиратов предоставить свою территорию для переговоров по украинскому урегулированию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Война пришла на В...
- СТ «Возвращение к ко...
- СТ Киев сорвал визит...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым