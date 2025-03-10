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В НХЛ произошла массовая драка с десятью удалениями

В НХЛ произошла массовая драка с десятью удалениями

В матче «Вашингтона» и «Сиэтла» произошла массовая драка с десятью удалениями В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталс» и «Сиэтл Кракен» произошла массовая драка.

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