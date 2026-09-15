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Принц Гарри отметил 42-летие в Британии: жесткий протокол дворца, семейные архивы Меган и вмешательство Карла III

Принц Гарри отметил 42-летие в Британии: жесткий протокол дворца, семейные архивы Меган и вмешательство Карла III

Свое 42-летие принц Гарри встретил в Великобритании — без громких официальных торжеств и поздравительных открыток от Букингемского дворца.

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