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MWM: Украине будет сложно заменить уничтоженные ЗРК Patriot

MWM: Украине будет сложно заменить уничтоженные ЗРК Patriot

РИАМО - 24 фев. Обозреватели американского журналу Military Watch считают, что из-за проблем с поставками от западных союзников украинским властям будет сложно заменить уничтоженные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, сообщает РИА Новости.

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