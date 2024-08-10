В Сумской области заявили об ударах ВС РФ по ВСУ «гибридом» бомбы и ракеты

ВС РФ стали применять против ВСУ на подступах к Курской области новые боеприпасы, имеющие свойства бомбы и ракеты, заявил эфире украинского телемарафона глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.
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