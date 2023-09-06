Изначально данных о тех, кто организовал группу «ЧВК Вагнер» не было. Потом,с 2014 года фигурировала личность командира Дмитрия Уткина.
Так кому всё таки принадлежит ЧВК Вагнер
Комментарии
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фарид сабиров
Не важно кому и кто. Главное они такие успехи продемонстрировали в Африке для блага России , что все просто меркнет.
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3 час.
алекс кузь
Содержать чвк могут только неизвестные отцы.
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2 час.
Аудрюс
Думаю, что после того как кто-то узнает кому принадлежит ЧВК Вагнер, то жить ему не долго останется.... Шутка! ЧВК защищал интересы России за рубежом.. Поведение Пригожина... Так может быть сами догадаетесь кому принадлежит? Или ещё подсказки нужны?
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1 час.
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