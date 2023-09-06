Так кому всё таки принадлежит ЧВК Вагнер

Не важно кому и кто. Главное они такие успехи продемонстрировали в Африке для блага России , что все просто меркнет.

Аудрюс

Думаю, что после того как кто-то узнает кому принадлежит ЧВК Вагнер, то жить ему не долго останется.... Шутка! ЧВК защищал интересы России за рубежом.. Поведение Пригожина... Так может быть сами догадаетесь кому принадлежит? Или ещё подсказки нужны?