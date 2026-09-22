Дачно-огородные...
Вр саду ли, в ого...Вдали от шума гор...
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Дачно-огородные радости

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Объективные признаки, что вы живёте не нищую жизнь

Объективные признаки, что вы живёте не нищую жизнь

Всё лучше, чем может казаться. Грустно, когда денег на что-то не хватает. Но бедность — это не самоощущение, а состояние, которое измеряется по конкретным критериям.

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