FT: США рассматривают возможность включить контроль над АЭС в сделку по ресурсам с Украиной

США рассматривают возможность включить в условия сделки, касающейся полезных ископаемых, пункт о контроле над украинскими атомными электростанциями, пишет Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.
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