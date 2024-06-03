«Произвол»: в Италии сообщили о блокировке Польшей и Литвой идущих в Россию грузов

Таможенники Польши и Литвы блокируют на своих границах грузы, которые идут из Италии в России. Об этом заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини в беседе с РИА Новости.
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