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«Произвол»: в Италии сообщили о блокировке Польшей и Литвой идущих в Россию грузов

«Произвол»: в Италии сообщили о блокировке Польшей и Литвой идущих в Россию грузов

Таможенники Польши и Литвы блокируют на своих границах грузы, которые идут из Италии в России. Об этом заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини в беседе с РИА Новости.

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