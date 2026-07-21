Почти 3 тысячи жителей Подмосковья оформили выплату по уходу за инвалидами

Мособлдума подводит итоги работы в седьмом созыве. Одним из значимых решений регионального парламента стало установление фиксированного размера ежемесячной выплаты для жителей, которые ухаживают за инвалидами.
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