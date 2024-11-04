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Царьград

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"Украли" 350 тысяч голосов? "Массовые фальсификации" на выборах в Молдавии. Санду и премьер Румынии сильно заранее объявили о победе

"Украли" 350 тысяч голосов? "Массовые фальсификации" на выборах в Молдавии. Санду и премьер Румынии сильно заранее объявили о победе

В предвыборном штабе Майи Санду принялись праздновать, а премьер Румынии её поздравил с победой, ещё до окончательного подсчёта голосов и объявления итогов.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Санду следует где-нибудь шлепнуть за углом,иначе никак.....
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5 час.
Дмитрий Гурин
Не она так другая. &quot;Шлепать&quot; надо не там, но надо. Хорошо, в данном случае, что Молдавия парламентская республика, иначе, было бы много хуже............
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4 час.
АА
Алекс Архипов
Демократия она такая. Воруют по-чёрному.
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1 час.

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