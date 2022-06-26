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Товарищеские матчи. «Локомотив» сыграет с «Велесом», «Урал» против «Акрона»

Клубы РПЛ проводят контрольные матчи в преддверии нового сезона. Товарищеские матчи Екатеринбург «Урал» – «Акрон» – 15:00   Москва «Локомотив» – «Велес» – 16:30   Раменское «Химки» – «Торпедо-2» – 17:00   ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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