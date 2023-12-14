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Зампред парламента Словакии: Вылеты «украинских» истребителей F-16 с натовских военных аэродромов приведут к Третьей мировой войне

Зампред парламента Словакии: Вылеты «украинских» истребителей F-16 с натовских военных аэродромов приведут к Третьей мировой войне

Заместитель председателя словацкого парламента Любош Блаха заявил о том, что Украине не нужно рассчитывать на использование натовских аэродромов для использования истребителей F-16, когда и если те будут переданы для ВСУ.

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