«Есть! Удары достигли цели!»: Киев молит о перемирии — Сразу минус четыре сухогруза за вечер: Черное море «заблокировали»: Новости СВО, военные сводки — интерактивная карта боевых действий на Украине, Карта СВО, военные новости, удары по Украине

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Новый комментарий от пользователя
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Сергей

а можно в заглавии не употреблять всякие -молит ит.п.. стыдно. никто ничего не молит. и не молил... не занимайтесь словоблудием....