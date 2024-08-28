Медаль или опровержение: вдова ищет награду погибшего на СВО супруга

После публикации на портале «RuNews» Юлию Скруйбене приняли сразу два прокурораЮлия Скруйбене — вдова погибшего участника СВО Текст, фото: Марина Бедорфас История Стасиса Скруйбиса — жителя Карелии из Питкярантского района, как и многих участников спецоперации, началась в сентябре 2022 года.