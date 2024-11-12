Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 472 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Охире...шая звиздень. Намутили на чёсах бабок и в себя поверили... из грязи в князи да в грязи...«Зажрались эти ар...
  • Игорь Васиков
    Газпром-медиа всегда мне ненравилась свом контентом. По моему там рулят " необъявленные иноагенты "Брюс Уиллис молил...
  • Владимир Петросов
    Это когда такое было: "В конце августа 2025 года Андрейченко впервые с начала СВО вернулась в Москву"? И когда мы сей...Назвавшая Россию ...

Отец Григория Верника отреагировал на его роман со звездой «Папиных дочек»: «Нашел общий язык»

Отец Григория Верника отреагировал на его роман со звездой «Папиных дочек»: «Нашел общий язык»

Несколько дней Григорий Верник вышел на красную дорожку с новой возлюбленной. Ранее мы писали, что спутницей актёра оказалась Полина Денисова, сыгравшая старшую дочь в последней версии сериала «Папины Дочки».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх