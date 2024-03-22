«Время развлечений закончено»? Первые мнения и версии о трагедии в «Крокус Сити Холл»

Константин Анатольев

Цены на билет в Крокус Сити начинаются от 9100 -27000 в партер, далее растут до 80 000 р с человека. Вопрос - кто ходит в этот центр? Наверное люди не бедные. Может если бы те кто туда пошел пожертвовали бы средства на СВО, например купили бы дроны , а не тратили деньги на развлечения, то наверняка были бы живы и здоровы, и перед Богом и людьми честны и чисты? Конечно всех жалко. Но очень примечательно отношение властей к погибшим и пострадавшим там и гибнущим, раненым, лишенным жилья рядом с зоной СВО. Понятно, что здесь резонанс большой из-за того , что в столице и что было много людей обеспеченных. Но жизнь каждого человека бесценна и смерть хоть десятков, хоть одного, хоть богатого хоть бедного всегда трагедия. Вчера было в одном месте и сразу, а в зоне СВО в течение некоторого времени и разбросано- но все сопостовимо. Но как то к гибели на Донбасе давно привыкли, не устраиваем дней памяти, статистика одна, при этом идут те же увеселительные мероприятия, да и особых выплат как я понимаю для пострадавших там не производится. Вчера же попали не самые бедные москвичи и гости столицы, и сразу разговоры о больших выплатах и т.п. Я не против выплат, но пусть их платит не государство за счет налогоплательшиков, а хозяева этих самых Мега Сити, стригущие огромные барыши и не сумевшие обеспечить безопасность. А власти пусть наконец то сделают выводы.