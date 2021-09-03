Лукашенко похвастался подаренной на день рождения картиной, где он «бегает с Колей с автоматом» (ФОТО)

Белоруссии лидер Александр Лукашенко во время посещения школы в Бобруйске рассказал журналистам о подарке на день рождения, который получил от дочери одного из сотрудников Службы безопасности, которая уже пятый год учиться в Академии искусств.
Белоруссии лидер Александр Лукашенко во время посещения школы в Бобруйске рассказал журналистам о подарке на день рождения, который получил от дочери одного из сотрудников Службы безопасности, которая уже пятый год учиться в Академии искусств.
Свежие комментарии