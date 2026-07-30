В РФ предложили создать в магазинах "зеленые коридоры" для продвижения здорового питания

В рамках инициативы предполагается наносить на пол яркую зеленую разметку, ведущую к отделам с овощами, фруктами, молочной продукцией, цельнозерновыми и другими полезными товарами Руководитель всероссийского движения "Здоровое отечество" Екатерина Лещинская выступила с инициативой внедрения системы "Зеленых коридоров" в супермаркетах.