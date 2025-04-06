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Продовольственные товары подорожают перед Пасхой и майскими праздниками

Продовольственные товары подорожают перед Пасхой и майскими праздниками

Апрельское повышение цен на продукты питания является сезонным и связано с приближением Пасхи и майскими выходными, когда ожидается пик спроса на шашлыки, рассказала агентству «Прайм» Мария Долгова, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им.

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