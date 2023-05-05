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Мир на грани голода: Прогноз ООН на 2023 год

Мир на грани голода: Прогноз ООН на 2023 год

Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков предупреждает, что в ближайшем будущем уровень голода в мире останется высоким, и более 27 миллионов человек окажутся под угрозой.

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