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СМИ: самолеты НАТО 290 раз сопровождали российские авиасуда в 2021 году

Руководство Североатлантического альянса сообщило, что в течение последнего года его самолеты чаще всего поднимались в воздух для сопровождения российских авиасудов, которые двигались «слишком близко от воздушного пространства стран-членов» НАТО.

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