Шеф Пентагона Остин заявил, что конфликт на Украине завершится переговорами

Дмитрий Боев

Иногда такие переговоры называют капитуляцией. С одними поклонниками доведения себя до такого состояния Россия уже воевала. И, что самое удивительное, тогда и Украина была не то, что просто с нами, но и частью нас, и Америка тоже понимала, что мы правы и держала нашу руку. Эк их обеих время вывернуло наизнанку...