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Шеф Пентагона Остин заявил, что конфликт на Украине завершится переговорами

Шеф Пентагона Остин заявил, что конфликт на Украине завершится переговорами

Конфликт на Украине завершится переговорами. Об этом заявил руководитель министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, информирует ТАСС.

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Комментарии
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Дмитрий Боев
Иногда такие переговоры называют капитуляцией. С одними поклонниками доведения себя до такого состояния Россия уже воевала. И, что самое удивительное, тогда и Украина была не то, что просто с нами, но и частью нас, и Америка тоже понимала, что мы правы и держала нашу руку. Эк их обеих время вывернуло наизнанку...
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15 час.
S
Sergey
Переговоры после капитуляции
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15 час.

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