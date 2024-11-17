Конфликт на Украине завершится переговорами. Об этом заявил руководитель министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин, информирует ТАСС.
Шеф Пентагона Остин заявил, что конфликт на Украине завершится переговорами
Комментарии
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Дмитрий Боев
Иногда такие переговоры называют капитуляцией. С одними поклонниками доведения себя до такого состояния Россия уже воевала. И, что самое удивительное, тогда и Украина была не то, что просто с нами, но и частью нас, и Америка тоже понимала, что мы правы и держала нашу руку. Эк их обеих время вывернуло наизнанку...
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15 час.
S
Sergey
Переговоры после капитуляции
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15 час.
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