Татьяна Навка показала новый образ вернувшегося на лед Чернышева

Петр Чернышев, вдовец актрисы Анастасии Заворотнюк, решил вернуться к фигурному катанию. Татьяна Навка, российская фигуристка и и супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, представила публике новый образ спортсмена.
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