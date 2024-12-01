Путин подписал закон, утверждающий федеральный бюджет на 2025-2027 годы

Президент России Владимир Путин утвердил федеральный бюджет на 2025 год и плановые 2026-2027 годы. Подписанный документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов, сообщает PRIMPRESS.
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