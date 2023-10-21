Одна из жительниц смоленского райцентра получила серьёзные травмы Суд огласил приговор начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства администрации Вяземского района Смоленской области Сергею Цуркову за халатность, повлекшее существенное нарушение жилищных прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства - а именно обрушения потолков в домах.
В Смоленской области местному чиновнику вынесли приговор за обрушения потолков в домах
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МБ
Милая Бакул
В Новосибирске в похожих ситуациях забирают детей из семьи. Родителей ограничивают в правах. Детей не возвращают пока родители не сделают ремонт за свой счёт. Предлагают и крышу взять кредит и за свой счёт. Это около миллиона рублей. Потом эти деньги взыскать в судебном порядке. Сроки кап ремонта крыш все время в Кировском районе города Новосибирска передвигают. Тех кто жалуется власти избивают и принуждают ремонт делать за свой счёт. Телевидение куплено как и ГЖИ. ПОСМОТРЕВ ОБЬТЕКТ ПИШУТ Акт о непредставлении доступа в квартиру. Якобы они выезжали. Снимать себя на видео запрещают во время посещения квартир. Кто пытается что-то доказать помещают в психиатрическую больницу на лечение.
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