Алла Пугачева отпразднует юбилей одна из-за атаки по Израилю

Алла Пугачева встретит 75-летие одна в бомбоубежище Сегодня Аллу Пугачевой исполняется 75 лет, но из-за атаки Ирана по Израилю она вынуждена справлять юбилей не в кругу друзей, как планировала, а в одиночестве.