Либеральный шабаш. Оппозиция "придумала" план свержения власти

Отличительной особенностью либералов является разведение пустых и бессмысленных разговоров. Несмотря на то, что от их мнения ни в нашей стране, ни в каком-либо ином месте не поменяется ровным счетом ничего, лица в ходе своих дискуссий делают они серьезные.