Разве могла маленькая Люся предположить, что далекая и недосягаемая Карла Доннер - почти наша, родна

…Я знала всю закадровую музыку. Она ночами звучала в ушах. Я ворочалась, я не могла заснуть. Ну как можно спать после «Большого вальса»? Первый раз после этого фильма я поняла, что мама была права, когда говорила папе, что «Люся девочка некрасивая».