Лоза посетовал на замалчивание темы СВО в медиасреде

Российский певец и композитор Юрий Лоза в четверг отмечает свой 70-летний юбилей. По этому случаю артист дал интервью РИА Новости, в котором, в частности, посетовал, что в российской медиасреде замалчивается тема спецоперации на Украине.
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