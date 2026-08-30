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За рулем

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Кроссовер Zeekr, обогнавший Ferrari, едет в Казахстан

Кроссовер Zeekr, обогнавший Ferrari, едет в Казахстан

До конца 2026 года в Казахстане появятся сразу три новинки Zeekr – полностью электрический универсал 7GT и гибридные кроссоверы 8X и 9X.

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