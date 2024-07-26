Азмун близок к переходу в клуб из ОАЭ, где работал Николич

Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун, видимо, продолжит карьеру в Объединенных Арабских Эмиратах. Журналист Фабрицио Романо сообщает через соцсети, что «Шабаб Аль-Ахли» договорился о покупке Азмуна за 5 миллионов евро.