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ЭСК признала правильными решения судьи по двум пенальти в матче «Краснодар» — «Ростов»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) большинством голосов поддержала решения арбитра Никиты Новикова в матче 6-го тура РПЛ «Краснодар» — «Ростов» (1:0).

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