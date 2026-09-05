Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) большинством голосов поддержала решения арбитра Никиты Новикова в матче 6-го тура РПЛ «Краснодар» — «Ростов» (1:0).
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