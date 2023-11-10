Петербуржцы увеличили объем сбережений

Жители Петербурга в вопросе учета доходов и расходов чаще придерживаются нестрого подхода. При этом горожане стараются планировать краткосрочные траты и иметь сбережения, которые обычно равны одному или двум окладам.
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