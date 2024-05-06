5 миллиардов участникам СЭЗ в Крыму: на что можно потратить?

Резиденты свободной экономической зоны в Крыму (СЭЗ) могут взять льготный кредит до 5 млрд рублей. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) обновило ключевые параметры программы льготного кредитования участников свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города Севастополя.