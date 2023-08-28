Спички - не игрушка

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Жители Луизианы бегут из своих домов. Загорелся крупнейший нефтеперерабатывающий завод в США

Жители Луизианы бегут из своих домов. Загорелся крупнейший нефтеперерабатывающий завод в США

Фото скриншот YouTube Видео Евразия. НОВОСТИ ABC 7 Chicago Царьград В США опять произошло ЧП на промышленном объекте.

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