Экономику России будут пытаться добить. Что задумала Европа?

Европейская политическая верхушка вновь собралась на закрытую встречу, на этот раз в Албании. Сейчас европейских чиновников занимает Россия, а точнее, устойчивость ее экономики после введения семнадцати пакетов санкций.
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