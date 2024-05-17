«Ъ»: Бойцам ЧВК грозит от 12 до 17 лет за участие в оргпреступном сообществе

В Московском гарнизонном военном суде завершились слушания по делу бывшего сотрудника столичного УФСБ Александра Мрищука и его предполагаемых соучастников из военно-патриотической организации ЧВК ЕНОТ, включая Ивана Коваленко, Алексея Коновалова, Михаила Максимова и Олега Очеретного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии