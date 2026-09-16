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Танкеры вместо оружия: кибератака поставила под угрозу проход через Гибралтар

Танкеры вместо оружия: кибератака поставила под угрозу проход через Гибралтар

МОСКВА, 16 сентября. ФедералПресс. Как минимум два иностранных танкера с нефтью и сжиженным природным газом на борту, следовавших к побережью США через Гибралтар, подверглись взлому компьютерных систем в августе.

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