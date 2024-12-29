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  • Татьяна
    Эту чернозадую замоташку нужно пинком выдворить из России, чтобы она летела впереди собственного визга в свой кишлак....Таджикская блогер...
  • Serg
    Там не дурь видна будет, а продажность.Таджикская блогер...
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Таджикская блогерша получила русский паспорт и призвала к бойкоту Нового года: Первыми пострадали её родные

Таджикская блогерша получила русский паспорт и призвала к бойкоту Нового года: Первыми пострадали её родные

Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Блогерша из Таджикистана получила русский паспорт и призвала к бойкоту Нового года: первыми от агитации пострадали её родные.

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Комментарии
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Serg
А какого хера Аляутдинов после всех своих высказываний делает в России? Что, мы от страха в штаны нассали, что не можем показательно лишить его российского гражданства за все его высказывания и выпереть на историческую родину?
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5 мин.
S
Serg
Там не дурь видна будет, а продажность.
Ответить
3 мин.
Татьяна
Эту чернозадую замоташку нужно пинком выдворить из России, чтобы она летела впереди собственного визга в свой кишлак. Как надоели эти тупые и глупые зверьки. Наши власть придержащие раздают им российские паспорта как фантики, да кто же нас за это будет уважать??? Пусть в Америке попробуют получить гражданство в течение нескольких дней, а у нас для дикарей полный сервис. Это просто ужас ужасный.За Державу уже не обидно, а стыдно.
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1 мин.

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