Таджикская блогерша получила русский паспорт и призвала к бойкоту Нового года: Первыми пострадали её родные

А какого хера Аляутдинов после всех своих высказываний делает в России? Что, мы от страха в штаны нассали, что не можем показательно лишить его российского гражданства за все его высказывания и выпереть на историческую родину?

Татьяна

Эту чернозадую замоташку нужно пинком выдворить из России, чтобы она летела впереди собственного визга в свой кишлак. Как надоели эти тупые и глупые зверьки. Наши власть придержащие раздают им российские паспорта как фантики, да кто же нас за это будет уважать??? Пусть в Америке попробуют получить гражданство в течение нескольких дней, а у нас для дикарей полный сервис. Это просто ужас ужасный.За Державу уже не обидно, а стыдно.