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«Халл пьянствовал с нами до 3 часов ночи. На следующий день сделал хет-трик». Майоров о Бобби

Борис Майоров поделился воспоминаниями о встречах с Бобби Халлом.  Член зала хоккейной славы ушел из жизни в возрасте 84 лет.

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