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Пункт-А

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Государственной Думой принят закон о возрождении «Почты России»

Государственной Думой принят закон о возрождении «Почты России»

По поручению Председателя Думы Астраханской области Игоря Мартынова первый заместитель спикера регионального парламента Виталий Гутман в режиме видео-конференц-связи принял участие в пленарном заседании Государственной Думы Российской Федерации.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
Дорукойводились... Развалили почтовую службу. Почту не то, что в деревнях и сёлах, в городах миллионниках уже разносить некому по причине массовых увольнений почтовых работников.
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