Государственной Думой принят закон о возрождении «Почты России»

По поручению Председателя Думы Астраханской области Игоря Мартынова первый заместитель спикера регионального парламента Виталий Гутман в режиме видео-конференц-связи принял участие в пленарном заседании Государственной Думы Российской Федерации.
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