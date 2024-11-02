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3 причины, почему даже гарантийные автомобили не стоит обслуживать у официальных дилеров

3 причины, почему даже гарантийные автомобили не стоит обслуживать у официальных дилеров

Большинство водителей, опасаясь потерять гарантию, продолжают обращаться в официальные сервисные центры даже после нескольких лет эксплуатации, полагая, что в противном случае им откажут в бесплатном ремонте при поломке.

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