Трамп разрушает похабную повесточку, даже не успев заехать в офис

Вчера узрела на просторах интернета вот такую картинку:Смотрела я, значит, на картинку и думала: если фото реальные, то надо признать (нельзя недооценивать врага!) что Трамп стремительным домкратом, ещё не успев заехать в офис, разрушает либерально-левацкую повесточку.