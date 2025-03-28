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Царьград

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Русские войска противостоят элитным частям ВСУ в центре Гуево

Русские войска противостоят элитным частям ВСУ в центре Гуево

Русские мотострелковые подразделения продолжают освобождение Гуево в Курской области, где сталкиваются с элитными частями сил специальных операций ВСУ.

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Комментарии
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Alexander Ivanoff
Хватит уже про &quot;элитные&quot; части! Что за &quot;элита&quot; такая! Обычные солдаты!😈😈😈
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22 час.
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