Резкая боль спине: названы признаки расслоения аорты

Внезапная сильная боль в груди или верхней части спины может быть одним из признаков расслоения аорты — редкого, но опасного состояния, при котором человеку требуется экстренная медицинская помощь.
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