Набор в "Африканский Корпус".МО РФ создает новое подразделение - Африканский корпус.В соответствии с международными договоренностями русские военнослужащие официально возвращаются на Африканский континент для оказания помощи африканским народам в борьбе с терроризмом и западным неоколониализмом!В корпус требуются специалисты различных специальностей.