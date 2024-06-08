Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Махамбет Толеугазин
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Запад дал разрешение на применение ракет по территории России или...

Запад дал разрешение на применение ракет по территории России или...

Наверное, наступление календарного лета действует расслабляюще на мозг некоторых людей. Почему-то все чаще и чаще встречаю высказывания о том, что пора идти на Одессу и дальше, пора приструнить прибалтов и поляков и прочее.

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