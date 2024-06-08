Запад дал разрешение на применение ракет по территории России или...

Наверное, наступление календарного лета действует расслабляюще на мозг некоторых людей. Почему-то все чаще и чаще встречаю высказывания о том, что пора идти на Одессу и дальше, пора приструнить прибалтов и поляков и прочее.
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