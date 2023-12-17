Космонавты с орбиты поздравили российских стратегических ракетчиков

Российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, сейчас находящиеся на Международной космической станции, поздравили с профессиональным праздником военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).
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